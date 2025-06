Arrivano i 40 gradi questo giorno di giugno sarà durissimo per gli italiani

Preparati, perché giugno ci regala un assaggio di un'estate infuocata! Con temperature che sfiorano i 40 gradi, gli italiani dovranno affrontare una prova di resistenza mai vista. Questo caldo anticipato non è solo un segnale del clima che cambia, ma anche un'opportunità per riflettere su come adattarci a un futuro sempre più rovente. Scopri come affrontare al meglio queste temperature da record e rimanere freschi!

Meteo rovente, con temperature fino a 40 gradi: l'estate si scalda più che mai fin da subito, ecco quando scatterà l'allerta per il caldo Abbiamo aspettato un bel po', decisamente di più rispetto a quelle che erano le previsioni, ma adesso, finalmente, ci stiamo avvicinando a marce forzate all'estate. Il clima si è orientato definitivamente.

Meteo, ecco la svolta: arrivano il caldo (e l’afa) su tutta Italia, punte di 36 gradi

L’estate è alle porte e l'Italia si prepara a un'ondata di caldo afoso con temperature che toccheranno punte di 36 gradi.

