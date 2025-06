Arriva la ruota panoramica di 32 metri

L’estate si tinge di emozioni con la nuova ruota panoramica di 32 metri! Un'attrazione che sembra già un must per chi ama condividere esperienze uniche. Situata nella pineta nord, accanto al 'teatro del cielo', offrirà una vista mozzafiato sugli spettacoli del festival "I Teatri del Mondo". Un perfetto connubio di cultura e svago, per vivere l’estate in modo indimenticabile. Chi non vorrebbe ammirare il mondo dall'alto?

Se, nel periodo natalizio, la pista di pattinaggio sul ghiaccio è un cult, per l’estate, dopo l’esperienza di Fermo, piace tanto da condividerla, l’idea della ruota panoramica. Da collocare dove? Nella pineta nord, nell’area dedicata a prato, lasciando lo spazio per il ‘teatro del cielo’ per gli spettacoli del festival ‘I Teatri del Mondo’ (a luglio). La ruota che gli amministratori intendono installare e rendere operativa da metà giugno (fatti salvi i tempi tecnici per sbrigare le procedure del caso) fino al 30 settembre, avrà un’altezza di 32 metri. L’idea è di individuare, con una evidenza pubblica, un soggetto privato che fornisca l’attrazione principale dell’estate 2025, e che non ci siano costi per il Comune ad eccezione dell’allaccio dell’Enel (previsti 1800 euro). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arriva la ruota panoramica di 32 metri

Altre letture consigliate

Rilancio del parco Novi Sad, arrivano una ruota panoramica e un trenino-navetta per il centro

Dal giugno, il parco Novi Sad si arricchisce di nuove attrazioni: una ruota panoramica per ammirare la città dall’alto e un trenino che collega il centro storico ai punti più iconici, come il mercato Albinelli, Piazza Grande e Piazza Roma.

Cerca Video su questo argomento: Arriva Ruota Panoramica 32 Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Arriva la ruota panoramica di 32 metri; La ruota non gira più. Iniziato lo smontaggio. Ma è solo un arrivederci. 🔗Cosa riportano altre fonti

Chivasso batte Torino: la ruota panoramica arriva in piazza d'Armi

Scrive torinotoday.it: A partire da questo fine settimana, la città ospiterà una ruota panoramica alta 32 metri in piazza d'Armi, offrendo ai visitatori una vista inedita sulla città e sulla collina circostante.

In piazza d’Armi a Chivasso arriva la ruota panoramica, fino al 4 maggio

Come scrive quotidianopiemontese.it: L’attrazione, che ha un diametro di 32 metri, fino al prossimo 4 maggio fornirà un punto di vista diverso e suggestivo sulla città di Chivasso e la collina. Inoltre, la ruota panoramica è ...

Chivasso come Vienna e Parigi. Arriva la ruota panoramica in centro. E dove si parcheggia?

Segnala giornalelavoce.it: 130 emanata il 25 marzo dalla Città Metropolitana di Torino, che istituisce il divieto di sosta con rimozione forzata e l’interdizione al transito per consentire l’installazione, il funzionamento e lo ...