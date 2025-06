Arriva in radio il nuovo singolo di Luca Rustici Tienimi con Te

Il nuovo singolo di Luca Rustici, "Tienimi con Te", è arrivato in radio per accompagnarci in un viaggio emotivo. In un'epoca in cui cerchiamo connessione e speranza, questa canzone diventa una preghiera poetica che parla al cuore. La sua vulnerabilità ci ricorda l'importanza di essere autentici e aperti, proprio quando ci sentiamo più soli. Scopri come le immagini della natura si intrecciano con la nostra ricerca di conforto e appartenenza.

NAPOLI – (L'n'R Productions Universal Music Italy) brano intimo e speranzoso, disponibile in digitale. La canzone è un'intensa preghiera poetica, in cui l'anima si rivolge a un ente superiore (che ognuno chiama come vuole) con fiducia e vulnerabilità. Ogni immagine naturale (la

Luk3, dopo Amici arriva in radio il brano Bianca-Prada - Dopo il grande successo ad Amici, il giovane cantautore Luk3 presenta il suo nuovo singolo "Bianca-Prada".

