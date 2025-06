Arriva il viale versione risparmio | Per l’arredo 40mila euro in meno

È tempo di rinnovare senza svuotare il portafoglio! Con un risparmio di 40mila euro, il nuovo arredo di viale Trieste si propone come un esempio di innovazione economica. L'assessore Francesca Frenquellucci si distacca dall'idea di riciclo, sottolineando l'importanza di investire in bellezza e funzionalità. In un'epoca in cui sostenibilità e economia circolare sono sempre più centrali, come si bilancerà la modernità con le tradizioni? Scopritelo

La storia del buon padre di famiglia che non butta via, ma cerca di riciclare per risparmiare non piace all’assessore Francesca Frenquellucci: "No, per carità non parliamo di riciclo è una parola che vogliamo usare", dice inaugurando il nuovo arredo di viale Trieste, lato nord, e cioè quel tratto che diventa zona a traffico limitato. Per capire l’effetto che fa il cielo tappezzato di lucine, tutto rimandato al tramonto. Non piace riciclo, ma il nuovo arredo – fioriere rettangolari e quadrate – qualche commento positivo lo ha strappato ai passanti, durante l’inaugurazione di ieri alle 17: "Almeno hanno tolto quelle aiuole-gimkana con spigoli vivi dello scorso anno dove si sono fatte male delle persone", è stato il commento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arriva il viale versione risparmio: "Per l’arredo 40mila euro in meno"

