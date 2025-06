Arrestato un 18enne per l' omicidio del benzinaio ad Ardea | ha confessato e fatto recuperare l' arma

Un dramma che scuote Ardea e riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana. Un 18enne è stato arrestato per l'omicidio di un benzinaio bengalese, accoltellato in un gesto di violenza che mette in luce una realtà complessa. La confessione del giovane e il ritrovamento dell'arma lasciano molti interrogativi. In un’epoca in cui la paura permea le nostre città, cosa stiamo facendo per garantire una convivenza pacifica?

AGI - I Carabinieri hanno fermato un 18enne per l' omicidio del benzinaio bengalese di 36 anni accoltellato a morte martedì scorso ad Ardea, vicino a Roma. I militari del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati e della Compagnia di Anzio hanno eseguito il fermo a Cisterna di Latina, dove si nascondeva. La confessione e il ritrovamento dell'arma. Il giovane, della zona e con precedenti, ha confessato che era lui il motociclista con casco integrale e vestito di nero che aveva ferito con una coltellata mortale al cuore il benzinaio, prima di sottrargli 570 euro in contanti. Il 18enne ha anche permesso di recuperare il coltello a serramanico con lama di 16 centimetri usato per l'omicidio, e che era ancora sporco di sangue. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Arrestato un 18enne per l'omicidio del benzinaio ad Ardea: ha confessato e fatto recuperare l'arma

Tor San Lorenzo, 18enne in manette per l'omicidio del benzinaio: ha confessato

Una drammatica svolta scuote Tor San Lorenzo: un 18enne è stato arrestato per l'omicidio del benzinaio Nahim, assassinato a maggio.

