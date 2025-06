“Arrestammo Ciccio Mallardo gli chiesi | non è meglio mangiare pane e cipolla?” il racconto dell’ex questore De Iesu

L'arresto di Francesco Mallardo nel 1992 segna un capitolo cruciale nella lotta contro la camorra, ma le parole dell'ex questore Antonio De Iesu risuonano ancora oggi. "Non è meglio mangiare pane e cipolla?" riflette sulle scelte di vita che molti si trovano ad affrontare. Questa frase semplice, ma profonda, ci invita a considerare il prezzo della legalità. È un momento che ci invita a riflettere su come il coraggio possa cambiare il destino di una città.

Francesco Mallardo venne arrestato nel 1992 dalla squadra diretta da Antonio De Iesu; l'ex questore di Napoli racconta quella notte a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Morto il boss di Giugliano Ciccio Mallardo: era in carcere in regime di 41 bis

msn.com scrive: E’ morto Francesco Mallardo, lo storico boss di Giugliano a capo dell'omonimo clan. La notizia è stata ufficializzata dai suoi legali. Mallardo era da tempo detenuto ed era in ...

Morto a Parma il boss della camorra Ciccio Mallardo

Scrive msn.com: È morto in una clinica di Parma il boss della camorra Francesco Mallardo, detto Ciccio 'e Carlantonio (dal soprannome di famiglia). Settantaquattro anni era considerato uno degli esponenti della cosid ...

Camorra, morto il boss Francesco Mallardo: era il padrino dell'Alleanza di Secondigliano

ilmattino.it scrive: Era agli arresti nella clinica attrezzata del carcere di Parma, assistito per un tumore in fase terminale. A 74 anni, è morto Francesco Mallardo capoclan, con il fratello detenuto ...