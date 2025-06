Arrampicata sportiva | 5 italiani accedono al tabellone finale dello speed a Denver

A Denver, l'arte dell'arrampicata sportiva si tinge di tricolore! Cinque azzurri hanno conquistato il tabellone finale della tappa di Coppa del Mondo dedicata allo speed. Un risultato che rispecchia un trend crescente in Italia, dove l'arrampicata sta guadagnando sempre più popolarità . La competizione si fa intensa, ma il vero colpo di scena è il talento emergente: chi sarà il prossimo campione? Non perdere questo emozionante capitolo!

La tappa di Coppa del Mondo di arrampicata sportiva dedicata allo speed a Denver, si è ufficialmente aperta. Sulle pareti statunitensi gli specialisti e le specialiste della velocità al maschile e al femminile hanno da subito lottato per s uperare le qualifiche e arrivare al tabellone – tennistico – principale. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Uomini Miglior tempo, con 4.83, per l’indonesiano Kiromal Katibin in un quadro generale che ha visto l’osservato speciale e padrone di casa Samuel Watson chiudere a 4.895, col terzo crono. Strappano il pass per la fase ad eliminazione diretta tre italiani: Matteo Zurloni, 11esimo in 5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Arrampicata sportiva: 5 italiani accedono al tabellone finale dello speed a Denver

