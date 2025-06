Ariano Irpino detenuto dà in escandescenze | devastazioni e un' aggressione in carcere

Una giornata di ordinaria follia nel carcere di Ariano Irpino: un detenuto in preda all’ira ha scatenato devastazioni e aggressioni. Un episodio che riporta alla luce la crescente tensione nelle carceri italiane, dove le condizioni di vita possono trasformarsi in vere e proprie polveriere. Quanto è sostenibile il sistema penitenziario attuale? Questo evento ci invita a riflettere su un tema cruciale per la società: il recupero e il reinserimento.

Una giornata di ordinaria follia. È questa la sintesi quanto avvenuto nelle ultime ore nel carcere di Ariano Irpino, secondo la denuncia del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. "Un detenuto della IX Sezione, che pretendeva l'accredito sul proprio libretto di una somma di denaro versata da.

