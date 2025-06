Arianna Sacripante e Giorgio Minisini alla festa dello sport di Montopoli

Un evento che celebra lo sport come collante sociale! Sabato 7 giugno, Montopoli ospiterà la festa dello sport con Arianna Sacripante e Giorgio Minisini, protagonisti di una giornata dedicata a divertimento, competizione e comunità. In un'epoca in cui il benessere collettivo è più importante che mai, "A Tutto Sport" si propone di unire le persone attraverso l'attività fisica. Non perdere l'occasione di vivere questa festa imperdibile!

Sport, gioco e comunità alla base del grande evento in programma sabato 7 giugno negli spazi esterni e l'area della Piscina Le Barbate nel Comune di Montopoli. Questa mattina è stato presentato il progetto 'A Tutto Sport', evento promosso dal Comune di Montopoli in Val d'Arno in collaborazione.

