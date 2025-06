Ariana Grande protagonista di un film dopo Wicked

Ariana Grande si prepara a conquistare il grande schermo con un nuovo film, dopo il successo di Wicked. Questo segna un trend in crescita: sempre più artisti musicali si cimentano nel cinema, creando opere che sfumano i confini tra le due arti. Scopriremo come la voce iconica di Ariana possa influenzare la sua recitazione, promettendo un’esperienza unica per i fan di entrambe le forme d'arte. Non perdere questa evoluzione!

Il panorama cinematografico continua a evolversi, con attori e attrici che ampliano le proprie esperienze tra musica e cinema. Tra le novità più interessanti del momento emerge il prossimo impegno di Ariana Grande nel mondo del grande schermo, segnando un passo importante dopo il suo ruolo in Wicked. Questo articolo analizza i dettagli del suo nuovo progetto cinematografico, i collegamenti con le sue performance passate e l'impatto che potrebbe avere sulla sua carriera come star della commedia moderna.

Si legge su ecodelcinema.com: Ariana Grande torna al cinema nel sequel di "Ti presento i miei", diretto da John Hamburg, affiancata da Robert De Niro e Ben Stiller. Uscita prevista per il 25 novembre 2026.

