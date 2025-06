Arezzo | muore schiacciato dal trattore mentre lavora nei campi

Una tragedia silenziosa ha colpito la comunità di Arezzo, dove un uomo di 75 anni ha perso la vita in un incidente agricolo. Questo episodio ci ricorda i rischi del lavoro nei campi, un tema sempre più attuale nel contesto della crescente attenzione verso la sicurezza sul lavoro. In un'epoca in cui il settore agricolo deve affrontare sfide moderne, la prevenzione diventa fondamentale. La storia di Paolo Ferri ci invita a riflettere sull'importanza della sicurezza e della formazione negli ambienti rurali.

Incidente agricolo in provincia di Arezzo. A Laterina Pergine Valdarno un uomo di 75 anni, Paolo Ferri, ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dal trattore con cui stava lavorando in un terreno di famiglia L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Arezzo: muore schiacciato dal trattore mentre lavora nei campi

