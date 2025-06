Ardea benzinaio ucciso in una rapina | fermato un 18enne

Un tragico episodio scuote Ardea: un benzinaio è stato ucciso durante una rapina, e ora un 18enne è stato fermato dai carabinieri. Questo caso riaccende il dibattito sulla sicurezza nel nostro paese, evidenziando quanto sia urgente affrontare la crescente violenza giovanile. L’omicidio non è solo un fatto di cronaca, ma un campanello d’allarme su una società che deve rivedere i propri valori e le proprie priorità. La vittima, un simbolo di dedizione al lavoro,

Per il benzinaio ucciso nei giorni scorsi ad Ardea, in provincia di Roma, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati e della Compagnia di Anzio hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Velletri un 18enne del luogo, con precedenti, gravemente indiziato di essere l’autore dell’omicidio. La vittima è un 36enne bangladese, Nahid Miah, gestore e benzinaio presso un distributore di carburanti Toil in via delle Pinete nel comune di Ardea. Nel corso dell’interrogatorio, il 18enne ha confessato di aver ucciso il 36enne al culmine di una rapina, ferendolo con una coltellata al cuore, prima di rapinargli l’incasso di 570 euro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ardea, benzinaio ucciso in una rapina: fermato un 18enne

Benzinaio ucciso a coltellate durante una rapina a Ardea, vicino Roma

Un tragico episodio di violenza ha scosso la comunità di Ardea, vicino Roma, dove un benzinaio di 36 anni, di origine bengalese, è stato ucciso a coltellate durante una rapina.

