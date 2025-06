Arca Sgr di Furio Benussi trionfa alla 151 Miglia-Trofeo Cetilar 2025

Arca SGR di Furio Benussi conquista la vittoria alla 151 Miglia-Trofeo Cetilar 2025, dimostrando che la passione per la vela non conosce limiti. In un contesto di competizione senza precedenti, con 190 barche al via, il Maxi di 100' ha brillato grazie a una strategia impeccabile. Questo successo non è solo un trionfo sportivo, ma anche un simbolo del crescente interesse per le regate di alta classe in Italia. Chi sarà il prossimo a sfidare il mare?

Dopo una navigazione tatticamente perfetta, il Maxi di 100' Arca Sgr dello skipper triestino Furio Benussi è il vincitore in tempo reale della 151 Miglia-Trofeo Cetilar 2025, la regata di vela d'altura partita venerdì da Livorno con una flotta record di 190 barche suddivise nelle classi Orc International, Irc, Irc Over 60 e Multiscafi. Al quarto successo dopo le vittorie del 2021, 2022 e 2024, Arca Sgr si aggiudica quindi con merito il primo dei due Trofeo Challenge della 151 Miglia in palio, quello assegnato alla prima barca sul traguardo in tempo reale - 15 ore, 48 minuti e 8 secondi quello fissato da Arca - diventando così lo scafo più titolato della 151 Miglia alla pari con il Maxi Pendragon di Nicola Paoleschi, vincitore delle edizioni 2014, 2016, 2017 e 2018.

