Aquila Montevarchi | in lizza Calderini Bonura e Marmorini per la panchina

L'Aquila Montevarchi si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Con l'attenzione rivolta a Calderini, Bonura e Marmorini, la dirigenza, guidata da Angelo Livi, sta ponderando una scelta strategica che va oltre il semplice allenatore. Questa decisione è cruciale non solo per il presente, ma anche per il futuro del club e la valorizzazione dei giovani talenti. Scopriremo presto chi avrà il compito di plasmare il prossimo ciclo!

di Giustino Bonci Non è ancora giunta l’ora per il di annunciare il nuovo allenatore anche perché la dirigenza capitanata da Angelo Livi vuol ponderare con calma una scelta di fondamentale importanza, specie per il progetto societario di valorizzazione dei giovani. Restano in piedi due ipotesi credibili che collocano in cima alla lista dei papabili Stefano Calderini, ex calciatore rossoblù con Romano Fogli e Costanzo Balleri e reduce dal quinquennio positivo al Poggibonsi, e Marco Bonura, già al Sansepolcro, al Trestina, al Follonica Gavorrano e alla Sangiovannese. Stando ai rumors di mercato, però, sarebbe un terzo aspirante alla panchina ed è un nome nuovo: l’aretino Simone Marmorini, 42 anni, ex Gubbio, San Donato, Sangimignano, Sinalunghese, Foligno e Trestina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Aquila Montevarchi: in lizza Calderini, Bonura e Marmorini per la panchina

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Aquila Montevarchi Lizza Calderini Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Aquila Montevarchi: in lizza Calderini, Bonura e Marmorini per la panchina. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Aquila Montevarchi: in lizza Calderini, Bonura e Marmorini per la panchina

Come scrive msn.com: La dirigenza dell'Aquila pondera la scelta del nuovo allenatore tra Calderini, Bonura e il nuovo nome Marmorini.

Aquila Montevarchi – Carrarese 2-1: decide una rete di Giordani

Si legge su calciomagazine.net: La partita Aquila Montevarchi – Carrarese di Domenica 9 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la settima giornata del ...

Calendario Aquila Montevarchi 2021/2022: tutte le partite del campionato

Si legge su calciomagazine.net: Le partite dell’Aquila Montevarchi nella nuova stagione di Serie C 2021 – 2022, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario MONTEVARCHI – É stato sorteggiato il 9 agosto il ...