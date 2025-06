Appuntamenti in musica per il Referendum | da Davide Shorty al To be Choir

Manca poco all'importante referendum dell'8 e 9 giugno, e la musica diventa protagonista della campagna elettorale! La Cgil, schierata per cinque "Sì", organizza eventi coinvolgenti in tutta Ravenna, con artisti come Davide Shorty e il To Be Choir. Questi concerti non sono solo spettacoli, ma un modo per unire le persone e stimolare il dibattito su temi cruciali. Non perdere l'occasione di far sentire la tua voce!

Ultimi giorni decisivi per la campagna elettorale sui cinque referendum in programma l’8 e 9 giugno. La Cgil, che continua a promuovere il voto per cinque "Sì", organizza una serie di eventi e concerti sul territorio ravennate. Martedì 3 giugno è in programma, dalle 19,30 al bagno Finisterre. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Appuntamenti in musica per il Referendum: da Davide Shorty al To be Choir

