Approvato il rendiconto il Comune recupera un milione di euro

Ottima notizia per il Comune: l'approvazione del rendiconto di gestione porta un recupero di un milione di euro! Questo risultato non solo dimostra una gestione finanziaria attenta, ma si inserisce in un contesto più ampio di ripresa economica e sostenibilità urbana. La capacità di risanare disavanzi è un segnale positivo per i cittadini, che ora possono aspettarsi investimenti in servizi e infrastrutture. Non perdere di vista come queste scelte plasmeranno il futuro della tua comunità!

È stato approvato oggi, domenica primo giugno, nel corso della seduta ordinaria del Consiglio Comunale, il “Rendiconto di Gestione” per l’anno 2024. Il documento contabile ha incluso, come per l’esercizio precedente, la copertura dei disavanzi già oggetto di controllo da parte della Corte dei. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Approvato il rendiconto, il Comune recupera un milione di euro

Torre Annunziata, approvato il rendiconto. Avanzo libero di 1,2 milioni di euro - Il consiglio comunale di Torre Annunziata ha approvato il bilancio consuntivo 2024, con un avanzo libero di 12 milioni di euro.

