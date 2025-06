Approvata la proposta di legge per chi è affetto da celiachia

Ottime notizie per chi vive con la celiachia! La Regione Lazio ha approvato una proposta di legge che promette interventi significativi per migliorare la qualità della vita di chi soffre di questa malattia. In un periodo in cui l'attenzione verso le intolleranze alimentari cresce, questo passo rappresenta un segnale importante nella lotta per i diritti e il benessere dei soggetti celiaci. Un cambiamento che potrebbe ispirare altre regioni a seguire l'esempio!

La commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare della Regione Lazio ha approvato la proposta di Legge regionale 139, concernente: “Interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme”. Il voto finale è arrivato. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Approvata la proposta di legge per chi è affetto da celiachia

Leggi anche Approvata la proposta di legge sulla famiglia. Rocca: "Incentivare la natalità" - La Giunta regionale, guidata da Francesco Rocca, ha approvato una nuova proposta di legge sulla famiglia, presentata dall'assessore Simona Baldassarre.

Se ne parla anche su altri siti

Approvata la proposta di legge per chi è affetto da celiachia; Partecipazione. Pubblicata in G.U. la LEGGE 15 maggio 2025, n. 76 già approvata da Camera e Senato. Dalla raccolta firme all’approvazione, il Volantino e la Lettera di Daniela Fumarola alle iscritte e agli iscritti.; Maltrattare o uccidere animali sarà reato grave: il Senato approva la legge. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Approvata la proposta di legge per rottamare i veicoli in fermo amministrativo

Segnala ilsole24ore.com: La proposta di legge, approvata all’unanimità oggi all’Aula della Camera - recante «Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione ...

L'obesità riconosciuta malattia: proposta di legge approvata alla Camera, ora passa all'esame del Senato

Si legge su msn.com: La proposta di legge, approvata dalla Camera ... 19% dei bambini tra gli 8 e 9 anni è in sovrappeso e il 9,8% risulta affetto da obesità. Da qui, la necessità di adottare politiche di ...

Approvata alla Camera la proposta di legge sulla lotta all'obesità

Riporta ansa.it: L'Aula della Camera ha approvato la proposta di legge per la lotta e la prevenzione all'obesità. I voti favorevoli sono stati 155, gli astenuti 103 mentre nessun deputato ha espresso voto contrario.