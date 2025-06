Appello per Gaza solidarietà agli insegnati del Duca degli Abruzzi

Il Liceo Giorgione di Castelfranco Veneto è stato il cuore pulsante di un'iniziativa che va oltre le aule scolastiche: venerdì 30 maggio, un'assemblea di docenti ha dato vita a un appello umanitario per Gaza, un gesto di solidarietà che riflette un crescente interesse per le questioni globali tra i giovani. Un momento potente, dove l'istruzione incontra la giustizia sociale, dimostrando che l'educazione può essere un veicolo di cambiamento.

Aula magna gremita venerdì 30 maggio al Liceo Giorgione di Castelfranco Veneto che ha ospitato l'assemblea dei docenti firmatari dell'appello umanitario per Gaza e in solidarietà ai colleghi del Duca degli Abruzzi di Treviso. L'invito a riunirsi è stato mosso da alcune docenti di vari istituti.

Ride For Gaza: la solidarietà passa per le strade di Avellino

Domenica 17 maggio, Avellino parteciperà a "Ride For Gaza", una pedalata solidale promossa da Arci. Alle 10:00, cittadini e ciclisti scenderanno in strada per esprimere la loro solidarietà e chiedere la fine del genocidio in corso nella Striscia di Gaza, unendosi così a eventi simili in molte altre città italiane.

