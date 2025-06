Appello di Mattarella | La fame a gaza è disumana Questa non è sicurezza

Il presidente Mattarella lancia un appello che risuona forte: "La fame a Gaza è disumana". In un momento in cui la crisi umanitaria è sotto i riflettori internazionali, l'Italia si allinea con le voci europee che chiedono un cambiamento. Questa non è solo una questione di sicurezza, ma di dignità umana. La richiesta di aiuti è un'opportunità per riflettere su come il mondo possa unirsi per un futuro migliore. È tempo di agire.

Sergio Mattarella affronta di petto il "nodo Gaza" con parole chiarissime che riportano l'Italia in linea con le posizioni dei grandi Paesi europei che da qualche settimana premono sul governo di Benjamin Netanyahu affinché apra almeno la Striscia di Gaza agli aiuti umanitari. Il presidente della Repubblica ha parlato al Quirinale davanti alla premier Giorgia Meloni e al ministro degli Esteri Antonio Tajani e soprattutto davanti al corpo diplomatico accreditato in Italia, cioè gli ambasciatori, coloro i quali registrano alle loro cancellerie le posizioni di chi li ospita

