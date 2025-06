Aperte le prevendite dei biglietti per il tributo a Lucio Battisti

...voce risuona come un eco delle emozioni che hanno segnato intere generazioni. Sabato 20 dicembre, il Teatro Cenacolo Francescano di Lecco si trasformerà in un viaggio nostalgico tra le note immortali di Lucio Battisti. In un'epoca in cui la musica continua a unirci, non perdere l'occasione di rivivere i grandi successi di un artista che ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore del nostro Paese. Prenota subito il tuo posto!

Sabato 20 dicembre alle ore 21 al Teatro Cenacolo Francescano di Lecco, arriva Leandro Ghetti, conosciuto come il più fedele interprete dell’opera di Battisti e Mogol, Ghetti si distingue per la capacità di emozionare il pubblico, alternandosi tra chitarra acustica, pianoforte e organo. La sua. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Aperte le prevendite dei biglietti per il tributo a Lucio Battisti

Leandro Ghetti, il più fedele Tributo a Lucio Battisti d'Italia

Sabato 11 ottobre 2025, alle ore 21, il Teatro Portone di Senigallia ospita Leandro Ghetti, il più fedele tributo a Lucio Battisti in Italia.

