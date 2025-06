Antonio Potenza condanna il coro contro i sanseveresi | Non c' è spazio per l' odio ci legano valori e amicizia

Antonio Potenza, sindaco di Apricena, alza la voce contro l'odio che ha macchiato la festa patronale. "Non c'è spazio per il rancore", afferma, sottolineando l'importanza di valori come amicizia e solidarietà. Questo episodio, amplificato dai social, riflette un trend più ampio: la crescente intolleranza nelle manifestazioni pubbliche. La domanda è: come possiamo trasformare il dissenso in un'opportunità di dialogo? L’unità è la vera forza delle comunità.

Il sindaco di Apricena Antonio Potenza esprime con forza e assoluta fermezza totale condanna verso il coro pronunciato durante la festa patronale, da un gruppo di persone, che durante una manifestazione pubblica - come riportato su queste colonne (il cui video era già virale sui social) -.

