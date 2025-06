Antonio Giordano nominato componente del Consiglio Superiore di Sanità

Antonio Giordano, oncologo di rilevanza mondiale, entra nel Consiglio Superiore di Sanità per il triennio 2025-2028. La sua nomina non è solo un riconoscimento del suo lavoro, ma segna un passo cruciale nella lotta contro il cancro in Italia. In un’epoca in cui la ricerca scientifica e l’innovazione sono più vitali che mai, Giordano rappresenta una speranza concreta per il futuro della salute pubblica. La sua esperienza sarà fondamentale per affrontare le sfide sanitarie

ROMA - Il Ministero della Salute ha ufficializzato la nuova composizione del Consiglio Superiore di Sanità (CSS) per il triennio 2025-2028, nominando tra i suoi componenti Antonio Giordano, oncologo e genetista di fama internazionale, fondatore della Sbarro Health Research Organization. La scelta de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Antonio Giordano nominato componente del Consiglio Superiore di Sanità

Articoli recenti che potrebbero piacerti

“Tumori e Ambiente”. A Piedimonte Matese evento con lo scienziato Antonio Giordano e la Fondazione Nadia Toffa

Si è svolta con successo a Piedimonte Matese la due giorni “Bella Italia, Regione Campania”, dedicata a tumori e ambiente.

Cerca Video su questo argomento: Antonio Giordano Nominato Componente Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Giordano nominato componente del Consiglio Superiore di Sanità

Come scrive ansa.it: Il ministero della Salute ha ufficializzato la nuova composizione del Consiglio Superiore di Sanità (CSS) per il triennio 2025-2028, nominando tra i suoi componenti il professor Antonio Giordano, onco ...

Antonio Giordano nominato componente del Consiglio Superiore di Sanità

Si legge su italpress.com: ROMA (ITALPRESS) - Il Ministero della Salute ha ufficializzato la nuova composizione del Consiglio Superiore di Sanità (CSS) per il triennio 2025-2028, no ...

Il ministero della salute nomina antonio giordano nel consiglio superiore di sanità per il triennio 2025-2028

Da gaeta.it: Il ministero della Salute aggiorna il Consiglio Superiore di Sanità 2025-2028 con la nomina del professor Antonio Giordano, esperto in oncologia e tutela ambientale, per rafforzare ricerca e politiche ...