Antonio Cabrini riceverà il Premio Azeglio Vicini dal Panathlon Club Cesena

Antonio Cabrini, icona del calcio italiano, riceverà il prestigioso premio Azeglio Vicini dal Panathlon Club Cesena. Un riconoscimento che celebra non solo le gesta sportive, ma anche il valore del fair play e della leadership nel mondo dello sport. In un’epoca in cui l’integrità e l’etica sono sempre più sotto i riflettori, questo premio ricorda quanto sia fondamentale onorare il passato per ispirare le future generazioni.

Il premio dedicato ad Azeglio Vicini, indimenticabile ct azzurro, rappresenta un fiore all’occhiello del Panathlon Club Cesena che già pochi mesi dopo la scomparsa dell’ex commissario tecnico azzurro nel 2018, lo ricordò con questo riconoscimento che fa onore all’uomo e allo sportivo. Ogni anno viene assegnato a un protagonista del mondo dello sport che nei principi e nel comportamento ricorda quei valori che hanno fatto grande Azeglio Vicini portandolo ad esempio come educatore e allenatore. Il presidente del Panathlon Club Cesena Dionigio Dionigi ha annunciato che il 20 giugno prossimo tale ambito trofeo verrà consegnato ad Antonio Cabrini che con il ct delle Notti magiche è cresciuto in una prestigiosa Under 21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Antonio Cabrini riceverà il Premio Azeglio Vicini dal Panathlon Club Cesena

Cerca Video su questo argomento: Antonio Cabrini Riceverà Premio Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Antonio Cabrini riceverà il Premio Azeglio Vicini dal Panathlon Club Cesena. 🔗Approfondimenti da altre fonti