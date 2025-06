Anticipazioni Da noi… A ruota libera dell’1 giugno Valeria Marini tra gli ospiti

Preparati a un finale di stagione imperdibile! Domenica 1 giugno, "Da noi… A ruota libera" saluta il pubblico con la scintillante Valeria Marini tra gli ospiti. Un'opportunità unica per scoprire i retroscena del mondo dello spettacolo, mentre la trasmissione si distingue per la sua capacità di unire intrattenimento e spunti di riflessione. Non perdere l’occasione di vivere emozioni autentiche in un’epoca in cui la leggerezza è più preziosa che mai!

Ultimo appuntamento della stagione per Francesca Fialdini e il suo show Da noi. A ruota libera. La trasmissione, amatissima dal pubblico, chiuderà i battenti domenica 1 giugno e regalerà agli spettatori, come ogni fine settimana, momenti di leggerezza ed emozionanti interviste, con personaggi molto amati del piccolo schermo e non solo, pronti a raccontarsi senza filtri. Da noi. A ruota libera, le anticipazioni dell’1 giugno. Cala il sipario sulla stagione di Da noi. A ruota libera, il talk show condotto da Francesca Fialdini e che ha tenuto compagnia agli spettatori per mesi, con le storie emozionanti di personaggi del mondo dello spettacolo e non, che hanno avuto il coraggio di raccontarsi a cuore aperto. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Anticipazioni Da noi… A ruota libera dell’1 giugno, Valeria Marini tra gli ospiti

