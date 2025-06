Anno scolastico in utilizzazione | utile per vincolo neoassunti e continuità di servizio Chi può chiederla

L'anno scolastico in utilizzazione rappresenta un'opportunità preziosa per i neoassunti, garantendo la continuità di servizio e facilitando il percorso verso la stabilizzazione. Con l'aumento delle assunzioni nella scuola, sempre più insegnanti possono beneficiare di questo strumento. È fondamentale sapere chi ha diritto a richiederlo: una mossa strategica per costruire una carriera solida nel mondo dell'istruzione. Scopri come sfruttare al meglio questa occasione!

Gli anni di servizio svolti in utilizzazione non fanno perdere la continuità e sono validi ai fini del computo del triennio di vincolo per i neoassunti. Chi può chiederla. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

