anguissa lobotka e le proposte indecenti che potrebbero portarli via da napoli gazzetta

Anguissa e Lobotka, i pilastri del Napoli, stanno attirando l'attenzione dei top club europei. In un mercato sempre più frenetico, le offerte indecenti potrebbero far vacillare il cuore azzurro. I tifosi temono di vedere partire due talenti che incarnano la rinascita del club. Riusciranno De Laurentiis e gli azzurri a resistere alle sirene del mercato? Il futuro della squadra potrebbe dipendere da queste scelte strategiche.

Anguissa e Lobotka sono l'architrave di questo Napoli, insieme con Scott McTominay. Potrebbero lasciare solo di fronte a una proposta indecente, di quelle che non si possono rifiutare. Scrive la Gazzetta dello Sport, con Antonio Giordano: «Lobotka e Anguissa sono la coppia di centrocampisti più forte del campionato». Era il 13 luglio 2024, non era ancora iniziata quell'avventura divenuta poi meravigliosa, ma c'era il passato a timbrare una verità (quasi) assoluta, perché in quel Napoli in costruzione di pilastri ce n'erano un bel po' – quei due sugli altri – e poi sarebbe arrivato anche l'amuleto McTominay.