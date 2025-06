Andrea Ghera muore in moto a pochi metri dal posto di lavoro

La tragica scomparsa di Andrea Ghera, 51 anni, colpisce profondamente la comunità di Maslianico, ma è anche un monito per tutti noi. In un'epoca in cui la mobilità e l'uso della moto sono in costante crescita, questa notizia riporta l'attenzione sulla sicurezza stradale. Un episodio così vicino al lavoro ci ricorda quanto sia fragile la vita e l'importanza di proteggere chi ogni giorno affronta le strade.

Maslianico (Como) – Ha perso la vita mentre stava andando al lavoro in moto, Andrea Ghera, 51 anni di Maslianico, travolto da un’auto quando ormai era quasi giunto a destinazione. Una tragedia che si è consumata nell’arco di una manciata di chilometri, quelli che separano l’abitazione dell’uomo dal centro commerciale di Tavernola dove Ghera era diretto di buon ora per effettuare il primo turno all’interno dell’ipermercato. Mancavano pochi minuti alle 6 del mattino quando in via Roma, mentre stava percorrendo una rotatoria, si è scontrato con un’auto. Ad avere la peggio è stato il 51enne che è rimasto incastrato sotto la vettura, una Suzuki alla guida della quale c’era una 59enne anche lei diretta al lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Andrea Ghera muore in moto a pochi metri dal posto di lavoro

Chi era Andrea Ghera, il 51enne morto nello schianto tra la sua moto e un'auto a Maslianico

Andrea Ghera, 51 anni, ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale a Maslianico. La sua passione per le moto e il lavoro come responsabile all'ipermercato Bennet raccontano di un uomo dedito alla propria famiglia e alla comunità.

