Ancora un quinto posto per Gottardi-Orsi Toth | azzurre protagoniste a Ostrava

Ancora un quinto posto per le azzurre Gottardi e Orsi Toth nell’Elite16 di Ostrava, un segnale chiaro di crescita nel panorama del Beach Pro Tour 2025. La loro costanza è invidiabile, con tre risultati consecutivi tra i top team. Questo trend si inserisce in un contesto di rinascita per il beach volley italiano, sempre più competitivo. Curiosi di scoprire fino a dove possono arrivare? La prossima tappa potrebbe riservare sorprese!

Si chiude ai quarti di finale il percorso di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth nell’Elite16 di Ostrava, quarta tappa stagionale del Beach Pro Tour 2025. Le azzurre, protagoniste di un’altra prestazione solida e in crescita, hanno confermato la loro costanza ad alti livelli chiudendo il torneo al quinto posto: è il terzo risultato consecutivo in top 5 nella massima categoria del circuito internazionale, dopo quelli ottenuti a Saquarema e Brasilia. Decisivo per l’accesso tra le mq successo ottenuto negli ottavi di finale contro un duo di alto livello come quello formato da Tanja Hüberli e Leona Kernen. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ancora un quinto posto per Gottardi-Orsi Toth: azzurre protagoniste a Ostrava

Beach volley, azzurre avanti tutta a Ostrava: debutto vincente per Scampoli/Bianchi e Gottardi/Orsi Toth

Le azzurre del beach volley hanno iniziato alla grande al quarto Elite16 del Beach Pro Tour 2025 a Ostrava, con vittorie convincenti di Scampoli/Bianchi e Gottardi/Orsi Toth.

Ad Ostrava quarti fatali a Gottardi/Orsi Toth

Da corrieredellosport.it: Le sorelle svizzere Zoé e Anouk Vergé-Dépré hanno fermato la corsa delle azzurre che si sono arrese 1-2 (16-21, 21-17, 9-15) chiudendo l'Elite 16 in Repubblica Ceca al quinto posto ...

Gottardi/Orsi Toth battono Scampoli/Bianchi e sono agli ottavi

Lo riporta tuttosport.com: Nel derby tutto italiano disputato ad Ostrava Valentina e Reka hanno battuto l'altra coppia italiana per 2-1 (21-15, 16-21, 15-8) e proseguono la corsa nell'Elite 16 della Repubblica Ceca ...

Gottardi/Orsi Toth vincono il derby con Scampoli/Bianchi e volano agli ottavi dell’Elite di Ostrava

Come scrive oasport.it: Prosegue l'avventura di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth nel torneo Elite16 del Beach Pro Tour 2025 in corso a Ostrava, in Repubblica Ceca. Le due ...