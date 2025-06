Ancora un accoltellamento in città | un ferito all' ospedale

Ancora un accoltellamento in città, un ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Questo inquietante episodio, avvenuto mentre bambini giocavano nei paraggi, evidenzia una preoccupante escalation di violenza urbana. Le strade, un tempo simbolo di tranquillità, stanno diventando teatri di aggressioni. È fondamentale interrogarsi su come questa spirale di insicurezza stia influenzando la nostra comunità e il modo in cui viviamo il nostro tempo libero. La sicurezza è ora più che mai una prior

Ancora un accoltellamento in città. Una escalation di violenza iniziata l'altra sera in viale Dante, e che nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 1 giugno, ha visto un altro grave episodio accadere in via Giarelli, a due passi da un parco giochi pieno di bambini che giocavano. Due stranieri - un. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Ancora un accoltellamento in città: un ferito all'ospedale

