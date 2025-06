Ancora più soldi dalle multe per i Comuni la classifica del Codacons sulle città che incassano di più | cosa cambia a giugno con gli autovelox

Nel 2024, i comuni italiani incasseranno quasi 650 milioni di euro dalle multe stradali, un trend in crescita che dimostra come la sicurezza stradale diventi anche una fonte di entrate. Con l'introduzione di nuovi autovelox a giugno, ci si aspetta un ulteriore incremento. Questa situazione solleva interrogativi: sono più sanzioni o davvero più sicurezza? Scopri quali città si guadagnano il podio e cosa significa per il futuro della mobilità urbana!

Ammonta a quasi 650 milioni di euro l’incasso totale del 2024 delle venti principali città italiane dalle multe stradali. Lo rende noto il Codacons, che ha analizzato i rendiconti degli enti locali, obbligati per legge a divulgare i dati sui ricavi delle multe stradali entro il 31 maggio, indicando gli introiti delle sanzioni del codice della strada e il relativo utilizzo. Il dato del 2024, spiega l’associazione di difesa dei consumatori, è in aumento dell’11,3% rispetto ai proventi totali riscossi nel 2023. In testa alla classifica c’è ancora una volta Milano, con quasi 205 milioni di euro incassati grazie alle multe stradali (+57,5 milioni rispetto al 2023). 🔗 Leggi su Open.online

Firenze capitale... delle multe; Salerno, le multe riempiono le casse del Comune: finanziano l'asfalto delle strade; Multe a Salerno | 23 milioni di euro reinvestiti in strade più sicure.

