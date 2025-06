Ancisi e Spadoni rappresenteranno anche Lega e Popolo della famiglia

Il nuovo Consiglio Comunale di Ravenna si rafforza con l'alleanza di Alvaro Ancisi e Gianfranco Spadoni, che ora portano le voci di diverse forze politiche unite. Questo trend di collaborazione tra partiti, sempre più comune nelle amministrazioni locali, potrebbe cambiare il modo in cui vengono affrontate le sfide cittadine. Riusciranno a far emergere proposte innovative per il bene comune? Scopritelo seguendo i loro prossimi passi!

I neoeletti al Consiglio Comunale di Ravenna Alvaro Ancisi e Gianfranco Spadoni non rappresenteranno più solo Lista per Ravenna ma tutte le forze che li hanno sostenuti nella campagna elettorale. Oltre alla storica formazione civica di cui sono co-fondatori, rappresenteranno in un gruppo consiliare unitario anche Lega, Popolo della Famiglia e lista Ambiente e animali. Spadoni, vicepresidente di Lista per Ravenna, in particolare, rappresenterà ora la Lega e farà da raccordo tra consiglio comunale, militanti e gruppo dirigente del Carroccio. Di qui, la consegna della tessera ‘da sostenitore’ del partito – quella romagnola, in quanto è una formazione federale – da parte del Segretario regionale della Lega e deputato della Repubblica Jacopo Morrone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancisi e Spadoni rappresenteranno anche Lega e Popolo della famiglia

