Anche Santa Sofia aderisce a Ripudia la campagna contro la guerra di Emergency

Santa Sofia si unisce a "R1pud1a", la campagna di Emergency contro la guerra, riaffermando il valore della pace sancito dalla Costituzione italiana. In un momento in cui i conflitti globali sono in aumento, questa iniziativa rappresenta un faro di speranza e solidarietà, invitando a riflettere sull'importanza della cooperazione internazionale. Un gesto che ci ricorda: la guerra non è mai la risposta. Unisciti anche tu a questa voce per la pace!

Il Comune di Santa Sofia aderisce a "R1pud1a", la campagna contro la guerra promossa da Emergency. Un'iniziativa che riprende l'articolo 11 della Costituzione italiana, che recita: "L‚ÄôItalia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libert√† degli altri popoli e come mezzo di risoluzione.

