Anche l' Emilia Romagna e il Comune di Bologna interrompono relazioni con Israele dopo la Puglia | Porre fine al massacro a Gaza

L’Emilia Romagna si unisce al coro di voci che chiedono una svolta nel conflitto israelo-palestinese, interrompendo le relazioni con Israele. Il governatore Michele de Pascale invita a un cambio di rotta, sollecitando la responsabilità verso i diritti umani. Questo gesto riflette un trend crescente tra le istituzioni locali, sempre più sensibili ai temi della giustizia sociale. È tempo di chiedere un impegno concreto per la pace.

il governatore Michele de Pascale, con una lettera ha "invitato membri di giunta e dirigenti a interrompere i rapporti "anche con tutti i soggetti riconducibili al governo che non siano apertamente e dichiaratamente motivati dalla volontà di porre fine al massacro in corso, fino a che il rispetto de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Anche l'Emilia Romagna e il Comune di Bologna interrompono relazioni con Israele dopo la Puglia: "Porre fine al massacro a Gaza"

