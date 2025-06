Anche la voce di una staffetta ravennate nel podcast della Regione dedicata alla Festa della Repubblica

...votare per la prima volta. Le loro storie, intrecciate con la storia d'Italia, ci ricordano quanto siano importanti la democrazia e il diritto di scegliere. In un’epoca di cambiamenti rapidi e sfide globali, riscoprire le radici della nostra Repubblica diventa fondamentale. Ascoltare queste testimonianze ci fa riflettere sull'importanza del nostro voto oggi, più che mai. Non è solo un ricordo, ma un invito all’azione!

C'è anche una protagonista ravennate, Dina Manaresi, insieme a Giuseppe Amadei, Lino Bondi, Umbertina Caravaggi, Luciano Michelini e Maria Montanari. Sono queste le voci che raccontano le emozioni del 2 giugno del 1946 in un podcast. Avevano vent'anni, abitavano in Emilia-Romagna, e andavano a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Anche la voce di una staffetta ravennate nel podcast della Regione dedicata alla Festa della Repubblica

Cerca Video su questo argomento: Voce Staffetta Ravennate Podcast Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Dal Podcast a ClubHouse, la rivoluzione social è nella voce

Da ilmessaggero.it: La tua voce. Se negli anni Ottanta qualcuno avesse ... da un lato l’ascesa inarrestabile dei podcast (di chi li ascolta, di chi li fa e di chi ci investe), dall’altro la corsa dei giganti ...

La Giornata mondiale della voce tra podcast e intelligenza artificiale

ansa.it scrive: Proprio i podcast, in cui la voce umana è protagonista, continuano a far strage di cuore e, rispetto a un anno fa, sono proprio gli ascoltabili a puntate i prodotti editoriali che crescono di più.