Anche gli italiani di sinistra hanno paura

La paura di uscire di casa è un sentimento sempre più diffuso tra gli italiani, indipendentemente dalle loro convinzioni politiche. Il 75% della popolazione teme per la propria sicurezza, ma le polemiche politiche sembrano prevalere sulle soluzioni concrete. In un contesto in cui la sicurezza personale è diventata una priorità, emerge un interrogativo cruciale: come possiamo garantire la tranquillità dei cittadini senza compromettere i diritti civili? Una sfida che richiede dialogo e responsabilità.

I dati dell’ultimo rapporto del Censis raccontano che il 75% della popolazione ha timore a girare per strada in certi orari. Ma i dem attaccano i provvedimenti del governo a tutela delle Forze dell’ordine e si schierano contro arresti e sicurezza. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Anche gli italiani di sinistra hanno paura

La sinistra fa pagare agli italiani le sue primarie con il referendum. Mentre il Papa è già proiettato al futuro

Nel contesto politico italiano, la sinistra tenta di far pagare agli italiani le sue primarie attraverso un referendum contro il Jobs Act.

