Si chiude un capitolo scolastico ricco di valori e impegno: gli alunni di Lettomanoppello hanno conseguito il diploma nel progetto "Sentinelle di civiltà e felicità". Sotto la guida del cavaliere Claudio Ferrante e dell’avvocato Mariangela Cilli, questi giovani sono stati formati non solo per apprendere, ma per diventare custodi di una società migliore. Un esempio che si inserisce in un contesto educativo sempre più attento alla formazione di cittadini consapevoli.

Si è conclusa con la scuola secondaria di primo grado di Lettomanoppello l’anno scolastico 20242025 per il progetto "Sentinelle di civiltà è felicità" del cavaliere Claudio Ferrante in collaborazione con l’avvocato Mariangela Cilli che ha visto diplomarsi sentinelle e gli studenti di prima media. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Anche gli alunni di Lettomanoppello diplomati sentinella di civiltà [FOTO]

