Ancelotti rivela | Mio figlio Davide sta trattando con una squadra europea

Carlo Ancelotti, nuovo CT del Brasile, svela una curiosità intrigante: suo figlio Davide è in trattativa con una squadra europea. Questo non solo getta ombre sul futuro calcistico di Davide, ma mette anche in luce il continuo intreccio tra famiglie e carriere nel mondo del calcio. Un settore in evoluzione, dove legami familiari e opportunità internazionali si intrecciano sempre di più. Rimanete sintonizzati per scoprire come si sviluppa questa storia!

È iniziata l'avventura verdeoro di Carlo Ancelotti come CT del Brasile. Le parole dell'ex Milan sul futuro di suo figlio Davide.

Real Madrid, Ancelotti rivela cos'ha il figlio Davide in più degli altri e cosa è mancato per vincere

Da sport.virgilio.it: Il futuro ct del Brasile Ancelotti vuol chiudere la stagione in bellezza, racconta le doti del figlio Davide, elogia Mbappè al primo anno con i blancos e dà il benvenuto al neo-acquisto del Real Madri ...

Ancelotti rivela: “Mai una proposta dall’Italia, sul Brasile…”

tuttosport.com scrive: Dopo l'addio al Real Madrid, Carlo Ancelotti si sta preparando a fare il suo esordio come nuovo commissario tecnico del Brasile. L'allenatore esordirà sulla panchina dei verdeoro venerdì 6 giugno cont ...

