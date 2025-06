Ampliato il servizio di vigilanza nell' ospedale Santo Spirito

Dal 1° giugno, l'ospedale Santo Spirito di Pescara intensifica la sicurezza con l'aggiunta di quattro unità di vigilanza. Una scelta che risponde a una crescente esigenza di protezione nelle strutture sanitarie, dove la salute e il benessere dei pazienti devono sempre venire al primo posto. Questo servizio potenziato non solo rassicura i cittadini, ma rappresenta anche un passo verso un sistema sanitario più sicuro e protetto. Un tema cruciale nell'attuale contesto sociale!

Dalla mattinata di domenica 1 giugno nell'ospedale di Pescara è stato ampliato il servizio di vigilanza. A svolgere il servizio è l'Italpol Vigilanza Roma che avrà a disposizione una ronda di ulteriori 4 unità tra mattina e pomeriggio che coadiuveranno i colleghi già in servizio tra pronto.

