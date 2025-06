Ampliato il servizio di vigilanza nell' ospedale Santo Spirito

L’ospedale Santo Spirito di Pescara fa un passo avanti verso la sicurezza dei pazienti e del personale. A partire dal 1 giugno, l’ampliamento del servizio di vigilanza con nuove unità è un segno tangibile dell’attenzione crescente verso la protezione negli ambienti sanitari. In un periodo in cui la salute e la sicurezza sono al centro del dibattito pubblico, investire in vigilanza significa garantire tranquillità e fiducia a tutti. La salute si tutela anche con la sicurezza!

Dalla mattinata di domenica 1 giugno nell'ospedale di Pescara è stato ampliato il servizio di vigilanza. A svolgere il servizio è l'Italpol Vigilanza Roma che avrà a disposizione una ronda di ulteriori 4 unità tra mattina e pomeriggio che coadiuveranno i colleghi già in servizio tra pronto.

