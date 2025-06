Amburgo rogo in ospedale | 50 feriti

Un tragico incendio ha colpito l'ospedale Marienkrankenhaus di Amburgo, causando la morte di tre persone e 50 feriti, di cui due in gravi condizioni. Questo evento drammatico riporta alla luce la vulnerabilità degli ospedali, luoghi di cura che dovrebbero garantire sicurezza e protezione. In un'epoca in cui la salute è al centro del dibattito pubblico, questo rogo ci invita a riflettere sull'importanza delle infrastrutture sanitarie e della loro sicurezza.

5.03 Tre persone sono morte in un incendio scoppiato nella notte in un ospedale nella cittĂ tedesca di Amburgo. Lo ha dichiarato come riporta l'agenzia Dpa,un portavoce dei vigili del fuoco, aggiungendo che sono rimaste ferite nel rogo 50 persone, di cui due sono in condizioni critiche. L'incendio è divampato nell'ospedale Marienkrankenhaus, nel quartiere Hohenfeld della cittĂ portuale nella Germania nordoccidentale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

