Ambesi

Siamo ormai al giro di boa del Roland Garros 2025, e la tensione cresce! Gli italiani sono pronti a sorprendere ancora. Nella puntata odierna di TennisMania – Speciale Roland Garros, Dario Puppo analizza strategie e potenziali spoiler in un torneo che non è solo sport, ma un vero e proprio palcoscenico di emozioni. Scopri come il tennis sta riscrivendo le regole del gioco e perché ogni match conta!

