Ambesi | Rune può mettere in difficoltà Musetti ma l’azzurro può farcela

Il Roland Garros 2025 entra nel vivo e gli occhi sono puntati su Musetti, pronto a sfidare Ambesi. La tensione cresce e il talento azzurro può sorprendere! Nella nuova puntata di TennisMania, Dario Puppo analizza le strategie vincenti per affrontare queste battaglie. Il tennis italiano sta vivendo una rinascita straordinaria, e ora è il momento di dimostrare il proprio valore. Non perdere i dettagli cruciali che possono fare la differenza!

Siamo ufficialmente giunti al giro di boa del Roland Garros 2025. Ora i match si fanno davvero importanti e gli italiani vogliono essere ancora protagonisti. Nella puntata odierna di TennisMania – Speciale Roland Garros, condotta da Dario Puppo, in onda sul canale YouTube di OA Sport, ha toccato moltissimi argomenti e le analisi sono state all’ordine del giorno. Tra gli ospiti non poteva mancare Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport. La prima analisi è partita, ovviamente, sulla splendida vittoria di ieri di Jannik Sinner contro Jiri Lehecka con un eloquente punteggio di 6-0 6-1 6-2: “ Prestazione sontuosa dell’altoatesino che ha vinto i primi 11 game di fila in un match a senso unico. 🔗 Leggi su Oasport.it