Amara eliminazione per Jasmine Paolini | 3 match point non sfruttati Svitolina vince in rimonta

Una delusione amara per Jasmine Paolini, costretta a lasciare il Roland Garros 2025 agli ottavi. Tre match point non sfruttati raccontano una storia di opportunità mancate contro la grintosa Elina Svitolina, che ha ribaltato le sorti del match. Questo episodio evidenzia un trend nel tennis femminile: la resilienza delle avversarie, pronte a sfruttare ogni minimo errore. Paolini avrà sicuramente modo di rifarsi in futuro!

Jasmine Paolini saluta il Roland Garros 2025 agli ottavi di finale. Sembrava a portata di mano il traguardo dei quarti, per il secondo anno consecutivo. Invece, per tre volte, a un punto dall’obiettivo questo si è allontanato. E il resto l’ha fatto Elina Svitolina: passa l’ucraina per 4-6 7-6(6) 6-1. Ora per lei ai quarti la vincente tra Elena Rybakina e Iga Swiatek, in quella che è una parte alta della quale si conosce l’altissimo tasso di incertezza. Bastano i primi punti per capire che Paolini è più che concentrata nella fattispecie. Tanta profondità, capacità di trovare i colpi al momento giusto e tenere Svitolina lontana o non concederle mai palle facili: sono questi i segreti del primo break, quello che la porta sul 2-0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Amara eliminazione per Jasmine Paolini: 3 match point non sfruttati, Svitolina vince in rimonta

Jasmine Paolini ribalta Shnaider con l'aiuto di Sara Errani agli Internazionali d'Italia 2025

Jasmine Paolini ha regalato emozioni agli appassionati di tennis, ribaltando il pronostico contro Shnaider agli Internazionali d'Italia 2025.

