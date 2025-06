Alzare l’attenzione in caso di eventi

In un'epoca in cui la sicurezza diventa sempre più cruciale, le parole di Ernesto Falcone, proprietario della pizzeria 'Da Ciacco', risuonano forti e chiare. La sua preoccupazione per la gestione degli eventi al Parco mette in luce un problema diffuso: la mancanza di attenzione su episodi che restano nell'ombra. Con una figlia studentessa, Falcone chiede un cambio di rotta. Questo è il momento di agire per garantire spazi sicuri per le nuove generazioni.

Secondo Ernesto Falcone, proprietario della pizza ’Da Ciacco’ in via Mazzini "Quello che sentiamo è solo la punta dell’iceberg, chissà di quanti episodi successi al Parco nessuno ha mai parlato". Falcone, con una figlia studentessa, vorrebbe una migliore gestione di ingressi e uscite nelle serate organizzate dalle scuole e non solo. "E’ un ambiente molto vulnerabile - riconosce il titolare -, soprattutto nei momenti di aggregazione ". Tra i problemi del parco, ci sarebbero la presenza di numerosi punti ciechi e la mancanza di confini ben definiti. Per questo motivo, sarebbero da mantenere monitorate anche le zone limitrofe secondo Falcone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Alzare l’attenzione in caso di eventi"

