Altro schianto a Macerata moto contro un’auto | morto centauro di 63 anni

Macerata piange un altro centauro, vittima di un terribile schianto. A Pieve Torina, il 63enne ha perso la vita, segnando l’ennesimo episodio drammatico sulle strade italiane. Con l’aumento del traffico e delle motociclette, la sicurezza stradale torna a essere un tema caldo. È ora di riflettere su come prevenire questi tragici incidenti e garantire viaggi più sicuri per tutti. La strada è un diritto, non un rischio.

Macerata, 1 giugno2025 – Ancora sangue sulle strade del maceratese, a poco meno di ventiquattro ore di distanza dal precedente oggi è morto un altro motociclista. Il tragico incidente è avvenuto a Pieve Torina, lungo la strada provinciale 209, all’altezza dell’incrocio per la frazione Appennino, non lontano dal punto dove sabato all’ora di pranzo ha perso la vita un 70enne. Questa volta la vittima è un uomo di 63 anni di Foligno, che è morto sul colpo. L’allarme è scattato nella tarda mattinata. Secondo una prima ricostruzione, un’auto e una moto si sono scontrate. Al volante dell’auto, una Volkswagen Turan, si trovava un 70enne di Ancona, mentre in sella alla moto, una Bmw Gran Turismo, il 63enne di Foligno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Altro schianto a Macerata, moto contro un’auto: morto centauro di 63 anni

