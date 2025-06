Altro mattoncino per l’annata che verrà | Valtcheva firma per il Salerno Basket ‘92

Il Salerno Basket ’92 continua a costruire un futuro luminoso con l'arrivo della giovane Diana Valtcheva, una promessa del basket femminile. Quest’innesto non solo rinforza la squadra, ma si inserisce in un trend di crescita e valorizzazione dei talenti emergenti nel nostro sport. Con la sua energia e determinazione, Valtcheva potrebbe essere il mattoncino che porterà le granatine a nuove vette. Non perdere di vista questa squadra in ascesa!