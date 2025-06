Alta tensione in centro a Ferrara | Aggredito con una sedia

Ferrara, 1 giugno 2025 – In un’epoca dove la tensione sociale è palpabile, una lite tra due persone si trasforma in un’aggressione violenta, con una sedia come arma impropria. Questo episodio, avvenuto in via delle Scienze, non è solo un fatto di cronaca, ma riflette un malessere diffuso che attraversa le nostre città. Quanto è fragile la nostra convivenza? La risposta potrebbe sorprendervi.

Ferrara, 1 giugno 2025 – Prima le parole forti, poi un pugno e infine una sedia scaraventata sulla testa. I testimoni presenti venerdì sera in via delle Scienze raccontano scampoli di una banale lite tra due persone, sfociata improvvisamente in violenza e placata soltanto grazie all’arrivo prima dei militari dell’Esercito e poi di polizia di Stato e carabinieri, intervenuti con più pattuglie. L’epilogo – le cui tracce erano ancora visibili ieri mattina sull’asfalto e sui muri sotto forma di macchie di sangue – è di una persona portata in ospedale con alcune ferite al capo. L’esatta dinamica dell’accaduto – attualmente al vaglio della polizia – è ancora in fase di ricostruzione, anche allo scopo di capire con precisione i ruoli dei protagonisti ed eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alta tensione in centro a Ferrara: “Aggredito con una sedia”

