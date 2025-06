Alstom conquista anche gli aeroporti americani | nuova commessa da 70 milioni

Alstom non si ferma mai! Con una commessa da 70 milioni di euro, l'azienda lecchese conquista ora anche gli aeroporti americani, espandendo la sua influenza oltre il trasporto ferroviario. Questo successo è emblematico di un trend globale: l’innovazione nei trasporti sta attraversando nuovi orizzonti, puntando su efficienza e sostenibilità . Un passo che sottolinea come l'industria italiana possa eccellere anche in contesti competitivi internazionali!

Dopo aver conquistato le ferrovie turche ad alta velocità , l'eccellenza industriale lecchese di Alstom si espande oltre i confini del trasporto ferroviario tradizionale. La multinazionale francese, con il suo strategico stabilimento di Valmadrera in via Santa Vecchia, ha annunciato una nuova.

