Alpinista ferito recuperato in elicottero in un intervento notturno

Un intervento notturno ai limiti dell'impossibile ha visto protagonisti i soccorritori sul Monte Colodri. Sabato sera, un alpinista di 27 anni è stato recuperato dopo una caduta durante l’ascesa sulla via "L’incompiuta". Questo episodio mette in luce non solo i rischi dell’alpinismo, ma anche l’importanza della preparazione e della sicurezza. La montagna, bellissima ma insidiosa, richiede rispetto e prudenza: un richiamo a tutti gli appassionati.

Intervento complesso e delicato nella serata di sabato sul Monte Colodri, ad Arco, dove una cordata di alpinisti italiani ha lanciato l'allarme dopo la caduta del primo di cordata lungo la via "L'incompiuta". L'incidente è avvenuto intorno alle 19.45: il capocordata, un uomo di 27 anni, ha.

