Alpha Ndoye calciatore e modello | La vitiligine? Mi ha cambiato la vita in meglio

...determinazione e resilienza. Alpha Ndoye, calciatore e modello, ha trasformato la vitiligine in un simbolo di forza. A 27 anni, dalla sua Chieti, è diventato un'icona di inclusività nel mondo dello sport e della moda. La sua storia ci ricorda che le diversità possono essere una fonte di ispirazione. In un'epoca che celebra l'autenticità , Ndoye ci invita a guardare oltre le apparenze e a valorizzare ciò che ci rende unici.

Ha 27 anni, è arrivato in Italia a 17, oggi vive a Chieti (in centro storico, )gioca nel Villamagna Calcio e lavora come modello tra Milano, Berlino e Barcellona. Alpha Ndoye ha fatto della sua immagine qualcosa di più di un tratto fisico: un messaggio. La sua è la storia di un percorso fatto di.